В Нижнем Тагиле покончил с собой студент колледжа искусств

Конфликтов в семье не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле покончил с собой 17-летний студент колледжа прикладных искусств. Об этом «КП» рассказал источник в силовых структурах. Тело парня обнаружила утром 5 августа его мать.

- Вечером 4 числа он сказал матери, что примет душ перед сном. Мать уснула, а в шесть утра нашла сына без признаков жизни. Студент воспитывался в неполной семьей, конфликтов с матерью не было, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что в июне свел счеты с жизнью 17-летний житель Новоуральска. В предсмертной записке он попросил «веселиться на его похоронах».