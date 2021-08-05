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Происшествия5 августа 2021 10:00

В Нижнем Тагиле покончил с собой студент колледжа искусств

Его труп обнаружила мама, с которой он жил в квартире на улице Свердлова
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Конфликтов в семье не было.

Конфликтов в семье не было.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле покончил с собой 17-летний студент колледжа прикладных искусств. Об этом «КП» рассказал источник в силовых структурах. Тело парня обнаружила утром 5 августа его мать.

- Вечером 4 числа он сказал матери, что примет душ перед сном. Мать уснула, а в шесть утра нашла сына без признаков жизни. Студент воспитывался в неполной семьей, конфликтов с матерью не было, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что в июне свел счеты с жизнью 17-летний житель Новоуральска. В предсмертной записке он попросил «веселиться на его похоронах».