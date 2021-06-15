Егора воспитывала бабушка. Фото: предоставлено друзьями погибшего

В закрытом городе Свердловской области Новоуральске свел счеты с жизнью 17-летний Егор Свистунов (имя и фамилия изменены – прим.ред.). Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, тело парня нашла его 20-летняя знакомая Анастасия Х.

Егор покончил с собой в садовом доме в СНТ «Строитель-1». На учете в ПДН он не состоял, а воспитывался бабушкой. При осмотре места происшествия была найдена предсмертная записка.

- Спасибо всем за прекрасную жизнь, всем кто со мной общался, соседи, друзья, спасибо. На похоронах не хочу, чтобы грустили, хочу, чтобы веселились, - написал перед суицидом Егор.

Фото: предоставлено друзьями погибшего

Подруга скончавшегося подтвердила, что нашла его тело на дачном участке, но отказалась от дальнейшего общения.

- У него были причины, из-за чего ему было тяжело. Обсуждать их я не буду, - ответила Анастасия.

Друзья Егора уже создали во «ВКонтакте» группу памяти, в которой делятся фотографиями и видео, на которых есть умерший. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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