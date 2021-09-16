На шее девушки были следы удушения. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела об убийстве 21-летней Анастасии Гадировой. Девушку нашли мертвой 25 июля в квартире дома на улице Павла Шаманова. Тело Насти обнаружила бабушка, в 21:30 прибыла бригада скорой помощи. Но врачам оставалось лишь констатировать смерть. В дежурную часть фельдшеры передали сообщение об «утопленнике в ванной».

Следователи СК не сразу возбудили уголовное дело, так как криминальную составляющую в причинах смерти определили экспертизы. Об этом на правах анонимности «Комсомольской правде» рассказали знакомые Анастасии.

Убийца до сих пор не пойман. Фото: СОЦСЕТИ

- В тот день бабушка была на даче и вечером пришла проведать ее. Заходит – а она в ванне лежит. Родители давно в разводе. Мама Насти живет в Березовском, а отец – в Азербайджане. После школы она училась в колледже им. Ползунова. Потом устроилась работать в банк, - рассказывают «КП»-Екатеринбург близкие убитой.

Ожидаемо, преступник попал в объективы камер видеонаблюдения, которыми увешан Академический.

- На записях виден мужчина в бейсболке. Его имя следователи даже родителям не говорят, но известно, что он и до этого был в федеральном розыске. Как он оказался в квартире – мы не знаем. Возможно, какой-то знакомый Насти, - добавили собеседники «Комсомолки».

Дом Анастасии в Академическом. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области вынесли приговор мужу-убийце блогера Кристины Журавлевой (подробнее)