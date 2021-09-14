Тело девушки обнаружила бабушка. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве 21-летней жительницы Академического Анастасии Гадировой. Девушка была найдена мертвой 25 июля в квартире на улице Павла Шаманова. Труп Анастасии обнаружила бабушка.

Прибывшая не место бригада скорой помощи констатировала смерть, казалось, что девушка утонула в ванной. Известно, что девушка работала в магазине интимных товаров.

- Смерть Анастасии носит криминальный характер. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК «Убийство», - рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.

Анастасию убили в квартире на улице Павла Шаманова. Фото: СОЦСЕТИ

По словам соседей семьи Гадировых, в начале сентября бабушка Анастасии принесла им пирожки с просьбой помянуть ее внучку.

- Мы только вернулись с дачи, а Надя постучалась в дверь и передала пирожки. Было 40 дней со дня смерти. Она лишь сказала, что внучка трагически погибла. А в мае после продолжительной болезни у неё умер муж, - рассказывают соседи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство блогерши Журавлевой: полная хронология событий (подробнее)