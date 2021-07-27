Девушка жила на улице Павла Шаманова. Фото: личная страница Анастасии во «ВКонтакте»
В Екатеринбурге нашли мертвой 21-летнюю сотрудницу секс-шопа Анастасию Гадирову. Труп девушки обнаружила ее бабушка в квартире многоэтажки на улице Павла Шаманова.
- Фельдшер скорой помощи констатировала смерть Анастасии 25 июля в 21:30. Причина смерти - утопление, - рассказал «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией.
В следственном отделе СКР по Верх-Исетскому району подтвердили факт смерти девушки, но воздержались от преждевременных выводов. В данный момент проводится доследственная проверка.
Добавим, что в Ленинском районе нашли труп 23-летнего юноши.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка