Девушка жила на улице Павла Шаманова. Фото: личная страница Анастасии во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге нашли мертвой 21-летнюю сотрудницу секс-шопа Анастасию Гадирову. Труп девушки обнаружила ее бабушка в квартире многоэтажки на улице Павла Шаманова.

- Фельдшер скорой помощи констатировала смерть Анастасии 25 июля в 21:30. Причина смерти - утопление, - рассказал «Комсомольской правде» источник, знакомый с ситуацией.

В следственном отделе СКР по Верх-Исетскому району подтвердили факт смерти девушки, но воздержались от преждевременных выводов. В данный момент проводится доследственная проверка.

Добавим, что в Ленинском районе нашли труп 23-летнего юноши.

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