В Екатеринбурге нашли труп 23-летнего парня

Родные погибшего отказались от комментариев. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге обнаружили мертвым 23-летнего Матвея Якушева. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах. Тело парня нашли родственники.

- По предварительной версии юноша свел счеты с жизнью в квартире дома на улице Чкалова, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что весной этого года в Лесном 12-летняя девочка покончила с собой после изнасилования. Факт надругательства над ребенком вскрылся лишь после смерти школьницы.