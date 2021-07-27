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Происшествия27 июля 2021 11:53

В Екатеринбурге нашли труп 23-летнего парня

Матвея Якушева обнаружили родственники
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Родные погибшего отказались от комментариев. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

Родные погибшего отказались от комментариев. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге обнаружили мертвым 23-летнего Матвея Якушева. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах. Тело парня нашли родственники.

- По предварительной версии юноша свел счеты с жизнью в квартире дома на улице Чкалова, - отметил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что весной этого года в Лесном 12-летняя девочка покончила с собой после изнасилования. Факт надругательства над ребенком вскрылся лишь после смерти школьницы.