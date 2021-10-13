Перед смертью девочка удалила страницы в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Староуткинск Шалинского района произошла трагедия – 9 октября свела счеты с жизнью 13-летняя школьница Алина (имя изменено – прим.ред.). Как стало известно «КП», девочка воспитывалась в полной семье и не состояла на учете в полиции.

Тело несовершеннолетней обнаружил местный житель, труп Алины лежал на берегу реки Чусовая. Перед смертью она отправила предсмертное сообщение лучшей подруге.

«Короче, прощай и спасибо за моменты, которые провела с тобой и прости за все», - написала девочка перед тем, как свести счеты с жизнью.

Знакомые семьи выражают соболезнования в Сети.

- Я тебя всегда любила и буду любить, - написала мать девочки под фотографией с похорон.

Следователи СК изъяли телефон школьницы и выяснили, что та удалила страницы в социальных сетях. Это уже второй суицид в Староуткинске за последнее время. Ранее мертвой нашли 17-летнюю девушку, работающую помощником повара. В СУ СК по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 УК «Доведение до самоубийства», - отметил инсайдер «Комсомолки».

Напомним, что в апреле 2021 года в Лесном покончила с собой 12-летняя девочка. Сначала всем казалось, что дело в двойке за контрольную по математике. Позже выяснилось, что девочка подверглась насилию.