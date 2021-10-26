Несовершеннолетняя покончила с собой после уроков. Фото: СОЦСЕТИ

- Она была девочкой, от которой излучало добротой и позитивом. Очень жаль, что больше нет этого яркого солнышка. Земля пухом, - пишут в социальных сетях знакомые 16-летней школьницы из Нижнего Тагила, которая накануне свела счеты с жизнью.

Тело обнаружили на улице Металлургов. Друзья и близкие отзываются о девушке положительно. Для всех случившееся стало шоком. Но как выяснилось, в день трагедии несовершеннолетняя вела себя, достаточно, вызывающе, если не сказать странно. За несколько часов до суицида она пришла на уроки, а на переменах распивала с подругой пиво.

- Она всегда была тихоней! Училась хорошо, это все знают. Поэтому в школе никто и не знает, что ее подтолкнуло на самоубийство, - добавила подруга погибшей.

В СУ СКР по Свердловской области не комментируют инцидент. Напомним, что в августе было возбуждено уголовное дело после смерти студента тагильского колледжа искусств. А в течение двух последних месяцев две школьницы покончили с собой в поселке Староуткинск. В обоих случаях были поводы считать, что детей довели до суицида: у помощницы повара нашли странные записи в дневнике, а вторая девочка написала подруге предсмертную смс.

А на окраине Екатеринбурга 13-летняя девочка покончила с собой и оставила родителям записку.

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