Погода на Крещение-2023 в Екатеринбурге и Свердловской области

Синоптики обещают теплую погоду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тех, кто рискнет окунуться в прорубь на Крещение, которое пройдет 18 и 19 января, погода явно порадует. В Свердловской области традиционных крещенских морозов в этом году точно не будет. По словам главного уральского синоптика Галины Шепоренко, эти дни будут, наоборот, крайне теплыми.

- Погода будет слабоморозной. Температура ночью с 18 на 19 января опустится до -10... -15 градусов, а днем 19 числа столбик термометра поднимется до -7... -2 градусов, - рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Ураганный ветер, который бушевал в области в первые рабочие недели января, тоже уйдет. Как говорит главный эксперт, он будет колебаться от слабого до умеренного. А осадков не будет вовсе.

До этого другой синоптик и автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин также спрогнозировал теплую погоду в Свердловской области на Крещение. По его словам, температурный режим будет держаться на 3-5 градусов выше климатической нормы.

В этом году для свердловчан организуют большое количество безопасных купелей как в Екатеринбурге, так и в самой области. Их список уже полностью известен. Купели организуют на Елизавете, в водоеме Калиновские Разрезы и в других местах.