Где окунуться в купель в Екатеринбурге и пригороде на Крещение в 2023 году

В Крещение на реках и озерах России своя атмосфера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крещение Господне отмечают в России необычно для всего остального мира. Русские, вне зависимости от того, православные они, христиане других конфессий или же вовсе атеисты, 19 января предпочитают окунуться в ледяную воду. Верующие – в память о крещении Иисуса Христа, неверующие – ради проверки силы воли и выносливости. Как бы то ни было, но в этот день у купелей на реках и озерах Свердловской области выстраиваются очереди из желающих нырнуть в ледяную воду. «Комсомольская правда» расскажет, где в Екатеринбурге и пригороде 19 января 2023 года будут организованы безопасные купели.

Какой будет погода 19 января 2023 года в Екатеринбурге

Согласно прогнозу погоды 19 января 2023 года в Екатеринбурге будет пасмурно и бесснежно. В ночь с 18 января на 19 января будет -14 градусов по Цельсию, также днем 19 января сохранятся стабильные -14. Ночью 19 января в Екатеринбурге похолодает до -15, ветер будет юго-западным со скоростью до 4,5 метров в секунду.

Окончательно утвержденный список будет опубликован позднее, пока же известны адреса точек, которые чаще всего открываются к крещенским праздникам каждый год.

Список купелей Екатеринбурга на Крещение в 2023 году: адреса, время работы

Шарташ – купель

Адрес: улица Отдыха, 107. Пляжная зона с севера от МУП «Кировское АНО СРЦЗ и ЗП «ШАРТИ»

Время работы: круглосуточно

Шарташ – 3 купели от ООО «Дилекс-Авто»

Адрес: улица Отдыха, 1

Время работы: круглосуточно

Малоистокский пруд – купель

Адрес: улица Трактовая, 15

Время работы: круглосуточно

Верх-Исетский пруд – 4 купели

Адрес: улица Кирова, 40

Время работы: с 18 января 2023 года 12:00 до 19 января 2023 года 23:50

Пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России – 2 купели

Адрес: улица Проезжая, 110

Храм-на-Крови – передвижная купель

Адрес: улица Царская, 10

Храм во имя Святых Божьих строителей – бассейн

Адрес: улица Вильгельма де Геннина, 61

Время работы: 19 января 2023 года с 10:00 до 00:00

Храм во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского – купель

Адрес: улица Цыганская, 19

Приход в честь иконы божьей матери Казанская поселок Шабры – бассейн

Адрес: поселок Шабры, улица Платиновая, 17

Озеро Рамада у отеля Ramada – купель

Адрес: Кольцовский тракт, 10-й километр, 15

Микрорайон Европейский – купель

Адрес: улица Двинская, 24

Поселок Елизавет – купель

Адрес: улица Базальтовая, 8

Поселок Чусовское Озеро – купель

Адрес: в районе улицы Солнечная