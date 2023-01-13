Синоптики рассказали, будут ли морозы на Крещение в Екатеринбурге

В этом году погода будет благоприятной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предсказали погоду на Крещение. Сильные холода, наступившие после новогодних праздников, уйдут окончательно к следующей неделе. Поэтому, считают эксперты, крещенских морозов в этом году не ожидается.

- В Екатеринбурге всю следующую неделю будет преобладать стабильная погода с температурным режимом на 3-5 градусов выше климатической нормы. Таким образом, в этом году крещенских морозов не будет, - сообщил метеоролог Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако зима не закончилась: к заключительной пятидневке января морозы вновь вернутся. 18 января столбики термометра опустятся до -11 градусов ночью, и до -6 градусов днем. Такая же температура ожидается и 19 января.

До этого уже было известно, что ночи с 18 на 19 января и с 19 января на 20 января будут ясными и малооблачными. Скорость ветра достигнет 3 метров в секунду, направление – западное. Таким образом погода будет благоволить тем, кто осмелится окунуться в купель на праздник Крещения Господня.