Точную причину смерти мальчика назовут в конце января. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по статье «Убийство», которое было возбуждено после исчезновения 14-летнего Андрея (имя изменено – прим.ред) в Екатеринбурге. Вечером 16 декабря подросток вместе с другом отправился на вписку в квартиру на Базовом, 48.

По словам знакомых несовершеннолетнего, за несколько часов до вечеринки Андрей купил в аптеке таблетки. А уже вечером стал употреблять их, запивая алкоголем. Когда его поведение стало неадекватным, парнишку вывели из квартиры. Как оказалось, мальчик 12 часов замерзал на улице. По предварительной версии, он забрел в промзону и упал в яму. Там же было найдено его тело. А причиной смерти стало переохлаждение.

- Результаты судебно-медицинской экспертизы станут известны к концу января, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика Валерий. – Это все так или иначе связано с воздействием веществ. Дальше с моей стороны могут быть некие действия. Этого исключать нельзя, но о какой-то мести речи не идет.

Друг Андрея, с которым тот пришел на вписку, утверждал, что пытался найти товарища. Но тот уже не отвечал на звонки. В поисках принимали участие волонтеры и полицейские. Труп был найден днем 18 декабря неподалеку от дома, в котором находился подросток.

- Сыну продали рецептурные таблетки, расследование продолжается. По всем стандартам таблетки отпускаются только по назначению врача. Но их можно спокойно купить. Вы сами можете в этом удостовериться, - добавил Валерий.

Отметим, что ранее друзья погибшего утверждали, что фармацевт, продавший таблетки Андрею, был объявлен в розыск. Однако источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах опроверг эту информацию.

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