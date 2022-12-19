Парнишку выставили на улицу посреди ночи в неадекватном состоянии. Фото: читатель «КП»

Отец 14-летнего Андрея (имена изменены. – Прим. ред.) рассказал о том, как скончался его сын. Вечером 16 декабря школьник вместе с другом отправился на вечеринку в квартире на Базовом переулке. Знакомые Андрея утверждают, что его приятель Леонид навязал ему употребить около десяти таблеток психотропного препарата.

А когда Андрей стал вести себя неадекватно, его выгнали на улицу. На следующий день отец обратился в полицию. Тело ребенка нашли в яме 18 числа. Подросток упал и замерз насмерть.

- Выдвигать версии я не могу, я потерял ребенка, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец мальчика. - Конкретной вины не могу никому предъявлять. Вина здесь может быть и детей, и у взрослых. Речь идет о том, что нужно преодолевать страхи. Брать на себя персональную ответственность. Это я про тех, кто видел сына на камерах. Про машиниста, который проезжал рядом.

Отец школьника не считает, что в смерти сына виноват конкретный человек. Фото: читатель «КП»

Еще до обнаружения тела Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и потребовал доклада о ходе расследования.

- Сын оказался на улице около 04:15. Прошел по прямой порядка 400 метров. Потом бродил по охраняемой стоянке, но охрана спала. Утро субботы… Будь это рабочий день, конечно же, его бы увидели. А потом он забрел за ангар рядом с железнодорожными путями. Там виадук рядом с Парком им. лесоводов России. Следователь сказал, что он замерзал 10 часов, - добавил отец школьника.

По словам знакомых Андрея, всех участников вечеринки проверили на наличие наркотиков в крови. Однако результаты оказались отрицательными.

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