Подросток пропал 17 декабря. Фото: соцсети

Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением после смерти 14-летнего Даниила, тело которого обнаружили в Екатеринбурге. Подросток пропал накануне после того, как отправился на вечеринку к друзьям. 18 декабря труп был найден на Базовом переулке. Для поисков Даниила и использования более широкого спектра процессуальных действий было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

- При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено, предварительно установлены признаки переохлаждения, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, продолжаются допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы (в том числе, судебно-медицинская для определения давности и точной причины смерти).

Ранее Даниил не пропадал. Фото: соцсети

В полиции отметили, что вечером 16 декабря Даниил ушел к другу в гости. Труп был найден около 15:40 за складским ангаром.

- При себе юноша имел мобильный телефон, однако на звонки не отвечал. Более подробные и точные обстоятельства смерти школьника выясняют сыщики уголовного розыска и следователи Следственного комитета», - отметил официальный представитель главка Валерий Горелых.

Стоит добавить, что семья мальчика не состояла на учете в ПДН.