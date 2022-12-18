В Екатеринбурге найден мертвым пропавший 14-летний школьник

14-летнего школьника нашли погибшим Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге два дня продолжались поиски 14-летнего мальчика, пропавшего в субботу, 17 декабря днем. Но, как стало известно «КП-Екатеринбург» на данный момент поиск ребенка прекращен. По предварительной информации, ребенок погиб. В полиции пока эту информацию не прокомментировали. Но в поисковом отряде "Прорыв", добровольцы которого участвовали в поисках, подтвердили, что поиски прекращены.

- Поисковые действия прекращены. Ребенок найден погибшим, - уточнили в поисковом отряде «Прорыв»

По данным полиции, в субботу около 20.00 он находился на улице Куйбышева у дома №97. После этого он ушел и пропал. В ходе розыскных мероприятий полиции удалось выяснить, что примерно в 06.30 в воскресенье он находился рядом с домом №54 в переулке Базовом. По предварительной информации, там был найден его телефон. По данным «Четвертого канала», мальчика нашли недалеко от этого места. По неподтвержденной версии, школьник умер от обморожения.

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