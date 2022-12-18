Утром заметили в переулке Базовом, поиск идет в лесу: что известно об исчезновении 14-летнего школьника в Екатеринбурге

Мальчик пропал в субботу, 17 декабря Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция и волонтеры второй день ищут 14-летнего Даниила Семенова. В субботу ушел на улицу, но домой, так и не вернулся.

- Около 20.00 в субботу он ушел с адреса на Куйбышева, 97, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 18 декабря около 06.30 несовершеннолетний Семенов находился по адресу переулок Базовый, 54.

По предварительной информации, появившейся в СМИ, в этом месте были найдены его личные вещи - сумка и телефон. В полиции информацию об этом пока не подтвердили.

- На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - добавили в полиции. - На момент ухода был одет в черную куртку, удлиненную фирмы «Найк», кофту худи серого цвета «Левис», темно-синие джинсы, кроссовки светло-коричневого цвета с белой подошвой.

Также в поисках участвуют добровольцы из отряда «Прорыв».

- Поиски продолжаются безостановочно, - уточнил «КП-Екатеринбург» координатор поисков Игорь. - Сейчас в них участвует десять волонтеров. Сбор на поиск продолжается. Прочесываем территорию. Есть определенные сектора в лесу рядом, которые надо проверить.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении школьника позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-07, 261-14-00 (дежурная часть отдела полиции № 7) или 02 (102 по мобильному).