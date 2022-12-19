Ребенок скончался от переохлаждения. Фото: соцсети

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя Следственного управления по Свердловской области доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти 14-летнего школьника в Екатеринбурге. 16 декабря Андрей (имя изменено. - Прим. ред.) ушел в гости к знакомой своего приятеля.

По словам друга подростка, на вечеринке парень стал употреблять психотропные вещества. А потом начал вести себя неадекватно, из-за чего его выгнали из квартиры посреди ночи. Днем 18 декабря тело ребенка было найдено в яме за ангаром на Базовом переулке. Предварительная причина смерти - переохлаждение.

- Глава ведомства поручил руководителю регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Богинскому М.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела, - сообщили в СК России.

Ранее стало известно, что в социальных сетях устроили травлю парня, который предположительно «накачал» Андрея таблетками. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».