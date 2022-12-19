Близкий друг погибшего утверждает, что парня «накачали таблетками» и выгнали из квартиры посреди ночи. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Дело о смерти 14-летнего Андрея (имена детей изменены – прим.ред), тело которого нашли днем 18 декабря в Екатеринбурге, продолжает обрастать новыми подробностями. Вечером 16 числа парень отправился в гости к знакомой своего близкого друга Леонида. Однако домой так и не вернулся. А уже следующим вечером отец Андрея обратился в полицию.

Подростка обнаружили в канаве за ангаром на Базовом переулке. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

- Для того, чтобы активизировать поиски пропавшего без вести подростка, и использовать более широкий спектр процессуальных действий, по данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Вот такие сообщения стали появляться в адрес приятеля погибшего подростка. Фото: скриншот

Как стало известно «КП-Екатеринбург», лучший друг Андрея Сергей обвинил в трагедии именно Леонида. По его словам, в роковую ночь последний «накачал таблетками» Андрея.

«Позавчера он пошел с [Леонидом] на ночевку к подругам. Его скормил наркотой. [Андрей] разбуянился, его выгнали. Его нашли в яме с полным обморожением неживым. Сейчас мы все надеемся, что его [Леонида] посадят», - написал вечером 18 декабря на своей странице Сергей.

Другой же подросток заявил, что на Леонида заведут уголовное дело о покушении на убийство. А его родителей лишат прав.

Друзья погибшего считают, что Андрею давали психотропные вещества. Фото: скриншот

В Следственном комитете пояснили, что новых заявлений по поводу смерти ребенка в ближайшее время не планируется.

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