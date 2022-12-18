Мальчика воспитывал отец. Фото: соцсети

В Екатеринбурге устанавливаются обстоятельства смерти пропавшего без вести 14-летнего подростка. Вечером 16 декабря Даниил ушел в гости к подруге, а спустя полтора дня его обнаружили мертвым в районе Базового переулка за ангаром. Для проведения широкого спектра процессуальных действий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако на данный момент нет оснований предполагать, что смерть школьника носит криминальный характер.

- При внешнем осмотре явных признаков насильственной смерти не обнаружено, предварительно установлены признаки переохлаждения, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», в ночь на субботу парнишка отправился на вечеринку к подруге своего приятеля. По словам знакомых, в тот вечер Даниил употреблял медицинский препарат. А позже стал вести себя неадекватно.

- Это была смертельная доза. Его потом выгнали с квартиры, - рассказал на правах анонимности собеседник «КП-Екатеринбург».

Тело подростка нашли днем 18 декабря. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В полиции отмечают, что мальчика воспитывал отец. Семья не состояла на учете в ПДН, а подросток никогда ранее не пропадал.

- Заявление в МВД поступило 17 декабря в 19:30 часов. При себе юноша имел мобильный телефон, однако на звонки не отвечал. Более подробные и точные обстоятельства смерти школьника выясняют сыщики уголовного розыска и следователи Следственного комитета, - добавил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Ранее мы рассказывали о смерти 14-летнего мальчика в Полевском.