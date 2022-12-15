Обстоятельства смерти выясняются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Полевского на своей странице во «ВКонтакте» сообщила о смерти младшего брата. Из поста девушки следует, что ребенка «забили». Мальчик скончался вечером 12 декабря.

- Я узнаю, кто тебя избил. Они умрут собачьей смертью. Пусть облачка любят тебя так, как я люблю. Спи спокойно, - написала девушка на своей странице 14 декабря.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу свердловского главка полиции. Там опровергли информацию об избиении подростка.

- По имеющимся в настоящее время данным, смерть подростка не носит криминальный характер, - пояснил «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что обстоятельства смерти 14-летнего мальчика устанавливаются. На момент публикации связаться с родственниками подростка не удалось.

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