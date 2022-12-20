Публикуем кадры с вечеринки подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились кадры из квартиры на Базовом переулке. На них в последний раз запечатлели 14-летнего Андрея (имя изменено. – Прим. ред.), которого нашли мертвым.

На видео попал момент, когда подросток покидает квартиру знакомой своего приятеля, вместе с которым пришел туда вечером 16 декабря.

- Ты куда? – спросил парня друг.

- Я домой, - спокойно ответил школьник.

Отец мальчика обратится в полицию в 19:30, к тому времени участники «вписки» уже поймут, что, возможно, произошло непоправимое. На поиски вышли полицейские и волонтеры. И уже на следующий день появилось сообщение «Найден, погиб». Обледенелый труп Андрея обнаружили в яме за ангаром вблизи «Леруа Мерлен» днем 18 декабря. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

- Выдвигать версии я не могу, я потерял ребенка. Конкретной вины не могу никому предъявлять. Вина здесь может быть и детей, и у взрослых. Речь идет о том, что нужно преодолевать страхи. Брать на себя персональную ответственность. Это я про тех, кто видел сына на камерах. Про машиниста, который проезжал рядом. Сын прошел по прямой порядка 400 метров. Потом бродил по охраняемой стоянке, но охрана спала. Утро субботы. Будь это рабочий день, конечно же, его бы увидели. А потом он забрел за ангар рядом с железнодорожными путями. Там виадук рядом с парком им. Лесоводов России. Следователь сказал, что он замерзал на протяжении 10 часов, - рассказывал «КП-Екатеринбург» отец мальчика Валерий.

Еще до обнаружения тела мальчика Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Однако это не означает, что в смерти ребенка найдут крайнего. Председатель СК Александр Бастрыкин уже потребовал доклад о ходе расследования.