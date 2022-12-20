Тело подростка нашли в яме 18 декабря. Фото: читатель «КП»

Неадекватное поведение 14-летнего Андрея (имена детей изменены – прим.ред), скончавшегося в Екатеринбурге от переохлаждения, изначально приняли за шутку. Именно так сейчас объясняют случившееся в ночь на 17 декабря участники вечеринки в доме на Базовом переулке. В тот роковой вечер Андрей вместе с другом Леонидом отправился в гости к подруге. По словам очевидцев, в квартире Андрей стал употреблять таблетки. А потом начал вести себя неадекватно.

Около 04:15 Андрея выгнали на улицу. До утра мальчик бродил рядом с «Леруа Мерлен», а потом забрел за ангар в промзоне. Там он упал в яму и скончался от переохлаждения. По словам отца мальчика, его сын замерзал на протяжении 10 часов. Тело Андрея нашли днем 18 декабря.

- Просто [Леонид] сказал, что [Андрей] угорает. И мы угорали с самого начала с его действий. [Леонид] сказал, что он уже так делал. Потом я единственный заметил, что с ним что-то не так. Я сказал: «Ты видишь?! Ему [плохо]. Дай мне номер его отца». Но он сказал: «Нет, он притворяется», - рассказал друзьям участник вечеринки.

Мальчика воспитывал отец. Фото: читатель «КП»

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Убийство». Дело взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

- Понимаешь, тут [Андрей] виноват. Он же сам принял эти таблетки вместе с [Леонидом]. Его же, как я понимаю, никто не заставлял, - добавил подросток.

СКАЗАНО

Сергей КОЛОСОВСКИЙ, адвокат:

- В данной ситуации наказывать некого. С точки зрения закона, статья 156 УК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» не подходит. Так как преступление должно быть связано с жестоким обращением с ребенком. Парень 10 часов бродил и застрял в яме. За что тут родителей наказывать?! Цепь трагических случайностей. Ответственность для друзей? Собрались дети 14 лет. По идеи за ними должны были присматривать взрослые. Хотя смотреть, что дети едят и пьют в 14 лет уже поздно. Наелся таблеток, залил водкой. Вот и «сорвало» башню. Сиди в подъезде. Его же в подъезд выгнали, а не на улицу.

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