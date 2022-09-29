В марте Владимира Громова приговорили к реальному сроку, а спустя полгода - выпустили на свободу. Фото: соцсети

Свердловский областной суд оправдал заведующего реанимацией нейрохирургического корпуса отделения больницы № 40 Владимира Громова. В декабре 2020 года врача задержали по обвинению в двух эпизодах педофилии. Следствие считало, что Громов демонстрировал половой орган девочкам из поселка Большой Исток (Сысертский район).

Примечательно, что Владимир сам пришел к следователю, когда увидел себя во всех новостях. Кадры с камер видеонаблюдения разошлись в прессе после совместного заявления СК и полиции. Врач попытался объясниться. Сказал, что всего лишь справлял нужду, но в итоге оказался под домашним арестом.

Спустя год и два месяца Сысертский суд приговорил его к пяти годам заключения. Но в апелляции пришли к выводу, что одного из эпизодов вообще не было. А во втором случае в действиях Владимира не было состава преступления.

Для матери одной из девочек такой поворот событием стал потрясением. Она уверена, что дочь не могла выдумать подобные вещи.

- В первом случае моя дочка ждала на улице подругу у балкона, - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» мама девочки Елена. - А он зашел со двора из кустов. Там очень много мест, где можно свои дела сделать. Но он пошел к ребенку. Я же сидела дома с полуторагодовалой дочкой. Старшая прибегает в шоке и говорит, что мужчина перед ней половой орган трогал. Во втором случае они с подружкой увидели его в кустах с балкона. Его также заметила бабушка и спугнула. Как он говорит, писает в одном и том же углу. Я не понимаю, как это можно делать в одном и том же месте. Он же не женщина, зайди в любые кусты и все. Человек доказывает, что ищет дом для покупки. Но как можно искать дом там, где квартиры?!

Елена не согласна с решением областного суда и будет добиваться отмены решения.

- Теперь все обвиняют меня и моего ребенка во лжи. Но его не раз замечали, и не только мы. Вторая семья не стала говорить, что их девочка за лето его часто видела. Надо было, чтобы он ее изнасиловал? Тогда бы поверили?! В суде моя дочка говорила не заучено, как утверждает адвокат Громова. Будь оно так, то она бы как стихотворение читала. И получается, что его оправдывают. А мой ребенок без защиты остался. Сейчас заступиться за нас некому – муж с февраля на спецоперации, - добавила Елена.

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