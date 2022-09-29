Суд отменил приговор врачу из Екатеринбурга, которого обвиняли в педофилии после заявления девочек

Врач утверждал, что справлял нужду в кустах, и не демонстрировал половой орган детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отменил приговор заведующему реанимацией нейрохирургического корпуса отделения больницы № 40 Владимиру Громову, который был приговорен к пяти годам заключения за педофилию после заявления двух 8-летних девочек.

По версии следствия, в августе 2020 года врач демонстрировал половой орган детям. Сам же Владимир с самого начала утверждал, что справлял нужду из-за проблем с мочевым пузырем. Все произошло в поселке Большой Исток, где врач присматривал дом. Семья планировала купить недвижимость на материнский капитал.

Когда Следственный комитет опубликовал видео подозреваемого по делу, Громов узнал на записи себя и пришел дать показания. После этого его задержали и отправили под домашний арест.

- В период с 1 по 17 августа в поселке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, 2012 года рождения. Кроме того, 24 августа 2020 года в период с 17 до 18 часов на территории у дома по улице Гагарина в поселке Большой Исток этот же подозреваемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, 2012 и 2010 года рождения, - сообщали в СУ СКР по Свердловской области.

В поддержку Владимира более двухсот врачей подписали петицию. Еще одно подписали 60 человек, среди которых друзья и пациенты.

- Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвоката Громова и прокурора. Приговор Сысертского районного суда отменен. Громов оправдан по обоим эпизодам. В первом случае из-за отсутствия события преступления. В другом случае – из-за отсутствия в действиях мужчины состава преступления. Приговор вступил в законную силу, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Отметим, что Владимир Громов был осужден по статье по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

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