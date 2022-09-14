«Смотри, там дядя в кустах»: адвокат осужденного за педофилию врача рассказала о несостыковках в деле

В марте Владимира Громова осудили на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде началось рассмотрение апелляции по делу Владимира Громова, осужденного на пять лет за педофилию. По версии следствия, летом 2020 года глава хирургического отделения больницы № 40 Екатеринбурга демонстрировал половой орган маленьким девочкам в поселке Большой Исток (Сысертский район).

18 декабря того же года Следственный комитет и региональный главк полиции выступили с публичным заявлением с просьбой о помощи в опознании преступника. Также была опубликована видеозапись, на которой седой мужчина идет по улицам поселка и оглядывается.

- В период с 1 по 17 августа в поселке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, 2012 года рождения. Кроме того, 24 августа 2020 года в период с 17 до 18 часов на территории у дома по улице Гагарина в поселке Большой Исток этот же подозреваемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, 2012 и 2010 года рождения, - сообщали в СУ СКР региона.

Увидев себя в новостях, Владимир сразу же отправился в следственный отдел и дал объяснения, после чего врача задержали. А затем отправили под домашний арест. Сам же он утверждает, что приезжал в Большой Исток смотреть выставленные на продажу дома. При этом он справлял нужду в кустах, недержание было вызвано перенесенным ранее инсультом.

Электронную петицию в защиту Владимира подписали более 60 тысяч человек. Ещё 215 врачей подписались под отдельным письмом в поддержку коллеги. Одним из инициаторов сбора подписей стал бывший пациент Громова Даниил Фейгин. Он также считает, что хирург стал жертвой детской лжи.

Владимир Сергеевич подбирал дом, который они с женой хотели купить на материнский капитал. Экспертизы показали, что у него нет полового влечения к детям. Девочки увидели его и сами рассказали родителям, - рассказал «КП-Екатеринбург» Даниил Фейгин.

Судебное заседание пришлось перенести из-за проблем с системой видеосвязи. Мать одной из девочек согласилась принять участие в слушании, но отказалась давать комментарии.

Адвокат Ольга Анисимова считает, что детей «подготовили» перед допросами.

По одному из эпизодов даже нет доказательств присутствия Громова в Большом Истоке. Это опровергается биллингом. Допросить детей нам не разрешили. Лингвисты пришли к выводам, что протоколы допросов составлены не со слов детей. А взрослым человеком. Скорее всего - следователем. Они идентичные, - пояснила адвокат.

Сейчас Владимир Громов находится в СИЗО. Следующее заседание по его делу состоится 29 сентября.

Наша позиция неизменна. Громов - невиновен. Девочка увидела его с балкона. Потом сказала подружке «Смотри, там дядя в кустах». Потом это все рассказала бабушке. Из-за заболевания Громов не имел возможности сдерживаться, - добавила Ольга Анисимова.