Заведующий одного из отделений больницы № 40 Екатеринбурга задержан по подозрению в педофилии. Как рассказал «КП» информированный источник, у следователей СКР есть основания полагать, что 48-летний специалист причастен к преступлениям в поселке Большой Исток (Сысертский район). На данный момент известно, что врачу предъявлены обвинения по одному эпизоду, но возможно в ходе расследования станет известно и о других.После задержания мужчина дал признательные показания.- 24 и 28 августа в Большом Истоке мужчина средних лет показал половой орган 8-летней девочке. В ходе совместной работы уголовного розыска и СК предполагаемый преступник был вычислен. Мужчина жил и работал в Екатеринбурге. Ожидается, что следователи будут ходатайствовать в суде об аресте, - рассказал инсайдер «КП».Стоит отметить, что 18 декабря Следственный комитет и свердловский главк полиции выступили с совместным заявлением о розыске извращенца, который орудовал в Большом Истоке. Кроме этого силовые ведомства предоставили фото и видео. На кадрах изображен мужчина средних лет.- В период с 1 по 17 августа в поселке Большой Исток неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, 2012 года рождения. Кроме того, 24 августа 2020 года в период с 17 до 18 часов на территории у дома по улице Гагарина в поселке Большой Исток этот же подозреваемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, 2012 и 2010 года рождения, - сообщали ранее в СУ СКР региона.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.