Мужчина нападал на детей в поселке Большой Исток. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Сысерти сыщики уголовного розыска ищут педофила, который в августе этого года напал на троих детей. Впервые мужчина «засветился» 17 числа в поселке Большой Исток, где его жертвой стала восьмилетняя девочка. А уже через неделю на той же улице он приставал к детям 8 и 10 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия сексуального характера».

Приметы подозреваемого: мужчина 40-50 лет, славянской внешности, рост 180-190 сантиметров; седые волосы ,крепкого телосложения. Был одет в синюю кофту с длинным рукавом, темно-синие джинсы, темную обувь.

- На причастность к преступлению оперуполномоченные проверяют, в том числе, ранее судимых за аналогичные деяния, ведущих асоциальный образ жизни, наркозависимых граждан и состоящих на психиатрическом учете, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Всех, кому что-либо известно о личности указанного мужчины, просят звонить по номеру дежурной части 8-(34374)-3-19-90.

Напомним, что накануне в Нижнем Тагиле 74-летнего пенсионера Анвара Якубова признали виновным в домогательствах к двум девочкам. Суд назначил пожилого уральца к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.