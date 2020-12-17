Полицию вызвала соседка, которая увидела пенсионера на кровати с одной из девочек. Фото: предоставлено родственниками подсудимого

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила огласил приговор по резонансному делу 74-летнего Анвара Якубова. Около года назад пенсионера арестовали по обвинению в педофилии, а именно надругательстве над двумя девочками. Все началось после того, как соседка по общежитию, увидела спящего Якубова на одной кровати с шестилетней дочкой сожительницы 27-летней Ольги. В тот день пенсионер остался ночевать у приятельницы по случаю новоселья.

- Она Ольгу и ее дочь прекрасно знала, а его впервые в жизни увидела. Вот и подумала, что педофил в комнату зашел, - объясняет ситуацию сын пенсионера Алишер Якубов.

Женщина испугалась и вызвала полицию, а пока наряд ехал, ни о чем не подозревающий старик уехал к себе домой в поселок Студеный. Тем же вечером Анвара Хайдаровича задержали, и заявили что он приставал не только к дочери Ольги, но и ее семилетней сестре. Примечательно, что с самого начала следствия, сожительница пенсионера и ее мать выступали в его защиту.

НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ НА ДОПРОСЕ

По словам адвоката Андрея Дмитриева, суд огласил приговор менее, чем через сутки после окончания прений. Представитель пенсионера уверен, что служители фемиды не были заинтересованы в изучении доказательств в защиту Анвара Якубова.

- Обвинение целиком и полностью построено на показаниях девочек. При этом на допросе следователь задавал исключительно наводящие вопросы. Записи допроса были изучены специалистами из Санкт-Петербурга, которые пришли к выводу, что такие ответы нельзя приобщать. Несколько десятков знакомых Алишера Хайдаровича просились дать показания в его защиту на суде, так как характеризуют его только с хорошей стороны. Но мы были вынуждены большинству из них отказать, было бы бессмысленно выслушивать всех в суде, - объяснил «КП»-Екатеринбург адвокат пенсионера.

В своем заключении (имеется в распоряжении «КП» - прим. ред.) клинические психологи приходят к выводу, что следователь оказывал давление на девочек, когда спрашивал их о развратных действиях.

- Взаимодействие между участниками следственного действия неконструктивное. Выявлены признаки деструктивного психологического воздействия на несовершеннолетнюю со стороны старшего следователя. Формулировка вопросов носит внушающий характер, она могла заочно повлиять на память и мышление девочки, смешать истинные воспоминания с внушенной информацией, что затруднит и даже сделает невозможным дальнейшие допросы, - говорится в заключении по допросу одной из девочек.

НАДРУГАТЕЛЬСТВО НЕ ПРОШЛО БЫ НЕЗАМЕТНО

В СИЗО у Анвар Хайдаровича диагностировали сразу несколько заболеваний – ухудшилось зрение, не давал покоя хронический простатит.

- У отца есть заболевание передающееся половым путем. Я вынужден об этом говорить открыто, так как любой контакт с девочками не прошел бы бесследно для них. Но дети полностью здоровы. Кроме этого была проведена генетическая экспертиза, которая не нашла мужских выделений у девочек, - добавил Алишер Якубов.

За два года до ареста Анвар Якубов расстался с женой, с которой прожил 25 лет. Фото: предоставлено родственниками подсудимого

Пенсионера признали виновным по двум эпизодам статьи «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Суд назначил Анвару Якубову 15 лет в колонии строгого режима. Адвокат свердловчанина намерен подать апелляцию.

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