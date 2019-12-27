Уснул в одних трусах рядом с детьми: на Урале 73-летнего пенсионера обвинили в растлении двух маленьких девочек

- Говорили мы ему, не связывайся ты с этой семейкой! От них только беды одни, да перегар. А он – мастер на все руки. То дрова поможет колоть, то в огороде поможет, - рассказывают жители поселка Студеный, что под Нижним Тагилом, вспоминая местного жителя – 73-летнего Анвара Якубова. Пенсионера знают почти в каждом доме, как порядочного и воспитанного дедушку.

В середине октября Анвара Хайдаровича обвинили в растлении двух девочек пяти и шести лет, а уже через два дня он оказался в СИЗО. Эта история во многом напоминает громкое дело фитнес-тренера Алексея Сушко, осужденного за мастурбацию. Но сейчас к следователям возникает еще больше вопросов.

СОСЕДКА ПРИНЯЛА ЗА ПЕДОФИЛА

Анвар Якубов давно вышел на пенсию и в последнее время подрабатывал дворником на горнолыжном комплексе «Гора Белая». Работал не ради денег, а чтобы дома без дела не сидеть. С последней сожительницей пенсионер разошелся еще весной и стал жить один в съемной квартире. Днем работал, вечером – топил печь. Так и жил, пока не влюбился в 27-летнюю соседку Оксану.

Девушка вместе с дочкой жила с матерью Оксаной и младшей сестрой (шестилетняя девочка – прим.ре.) , женщины пьянствовали и считались неблагополучной семьей.

Ольга и Оксана полюбили Анвара и просят следователей закрыть уголовное дело. Фото: предоставлено родственниками обвиняемого

- Отец стал помогать им вести хозяйство и деньгами, - говорит сын мужчины Алишер Якубов. – Он давно мечтал взять кредит на 150 тысяч и купить квартиру, но вместо этого взял вдвое больше, чтобы покрыть долги Ольги и Оксаны. Осенью они потратили материнский капитал на комнату в общежитии и переехали в Нижний Тагил.

Пусть с небольшим опозданием, но Анвар Хайдарович приехал к дамам на новоселье. После небольшого застолья решил, что останется на ночь и уснул на кровати в одних трусах.

- Соседка по общежитию случайно заглянула в открытую дверь и увидела, как рядом с отцом лежит под одеялом одна из девочек. Она уже знала Оксану и Ольгу, а его увидела впервые. Подумала, что педофил забрался, и вызвала полицию.

Родственники не понимают, как следователи могли поверить словам соседки по общежитию. Фото: предоставлено родственниками обвиняемого

Разбуженный незнакомой женщиной пенсионер решил не дожидаться приезда людей в погонах и со спокойной душой уехал на такси обратно в поселок. На следующий день его задержали, а потом предъявляли обвинение в двух эпизодах по статье «Насильственные действия сексуального характера». На основании ходатайства следователя пенсионера арестовали. Экспертиза показала, что девочки не подвергались физическому насилию.

МАТЕРИ ДЕТЕЙ НА СТОРОНЕ ОБВИНЯЕМОГО

Масла в огонь подлила и негативная характеристика по месту жительства, составленная местным участковым Лущиковым, который обвинил пенсионера в пьянстве.

- Соседи охарактеризовали Якубова с неудовлетворительной стороны. Он неоднократно был замечен в состоянии опьянения, ведет асоциальный образ жизни, конфликтует с соседями, - говорится в официальном документе.

У жителей Студеного волосы встали дыбом, когда они узнали, как по мнению служителя закона они относятся к Анвару Хайдаровичу. Чтобы доказать обратное начали свой сбор подписей и характеристик.

Но самое главное в этом деле то, что матери потерпевших детей, с самого начала выступил в защиту Якубова. А после были отстранены от права представительства их интересов в суде. Вместо них выступят органы опеки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/751917" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Тагиле 73-летнего пенсионера обвинили в растлении двух девочек.Видео: предоставлено родственниками Анвара Хайдарова! другой источник

- Статья о педофилии уже стала народной, - рассуждает адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы потерпевших детей. – Если в случае с изнасилованием необходимо наличие биологических материалов, то здесь достаточно заявления от свидетелей и от самих детей. Но все прекрасно понимают, что от маленьких девочек можно получить необходимые показания наводящими вопросами. Человеку 73 года, он почти ничего не видит из-за катаракты. Если он будет признан виновным и получит реальный срок – это для него будет равносильно смертному приговору. В общей сложности ему грозит до 20 лет строгого режима.

Ольга и Оксана Фирстовы записали видеообращение со своими дочками, чтобы повлиять на ход расследования уголовного дела и добиться освобождения Анвара Якубова. На днях ему продлили арест до февраля 2020 года. В пресс-службе СУ СКР не смогли прокомментировать расследование в отношении пенсионера.

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