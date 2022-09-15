Ранее суд отказался рассматривать уголовное дело и вернул его в СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат тренера Николая Ражева, обвиненного в домогательствах к двум девочкам, попросила возбудить уголовное дело в отношении следователя Чкаловского следственного отдела Вячеслава Негру. Защита пенсионера считает, что силовик злоупотребил должностными полномочиями.

Николай Александрович оказался под следствием в феврале 2021 года, когда мать ученицы 6 класса написала на него заявление. Девочка утверждала, что пенсионер трогал ее за грудь и попу в своем кабинете. Позже еще одна семья пожаловалась на 84-летнего тренера, но потом просила о прекращении дела.

По словам адвоката Елены Афанасьевой, 2 сентября истек срок следствия по уголовному делу. А для того, чтобы продлить его следователь вынес постановление о приостановлении уголовного дела. На это решение он получил протест от руководителя отдела Никиты Савинцева, что автоматически добавило ему еще месяц для устранения нарушений.

Николай Ражев неделю был под арестом, а потом еще месяц не мог выходить из квартиры. Сейчас он на свободе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители тренера Ражева считают, что Вячеслав Негру намеренно пошел на такой шаг. 15 сентября в электронную приемную председателя СК России отправили заявление с просьбой возбудить уголовное дело по статье 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» (имеется в распоряжении «КП» - прим.ред.).

- У Негру, полагаю, преследовавшего ложно понятные интересы службы и личную заинтересованность в исходе уголовного дела, а также корыстную цель в получении необоснованных служебных поощрений за расследование уголовного дела, а также опасавшегося служебных взысканий за несвоевременное расследование уголовного дела и за явное уклонение от соблюдения требований закона, возник, преступный умысел на превышение имеющихся у него, как у следователя, полномочий, а именно на принятие по уголовному делу заведомо незаконного решения, нарушающего права и законные интересы Николая Ражева, - говорится в заявлении.

Напомним, что уголовное дело тренера было передано в суд в марте 2022-го. Но служители Фемиды отказались рассматривать материал и вернули дело следственному органу. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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