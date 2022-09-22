«Она была очень ранимой девочкой»: учительница - о найденной мертвой 17-летней школьнице

Тело девушки нашли утром 2 сентября. Фото: личная страница погибшей в соцсетях

Бывшие учителя 17-летней Вики (имя изменено – прим.ред) из Первоуральска рассказали о девушке. Утром 2 сентября одиннадцатиклассницу нашли мертвой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 110 УК «Доведение до самоубийства». По словам женщин, пожелавших сохранить анонимность, воспитанием Вики и ее брата занималась бабушка.

- Нет, она никогда не жаловалась. Она была скромной и тихой, - пояснила учительница.

Большинство знакомых узнали о смерти старшеклассницы из новостей. В школе, где училась Вика, стараются не афишировать случившееся. Ранее друзья девушки рассказывали о ее суицидальных мыслях.

- Она была моей ученицей несколько лет назад. Крайне эрудированная девочка, достаточно скромная, но очень милая и душевная. Знала ее маму – очень вежливая женщина, много работала. В основном приходилось общаться с бабушкой, тоже интеллигентная женщина. Очень любила внука и внучку. Сейчас мне сложно подобрать слова. Могу лишь сказать, что Вика была очень светлым человеком, очень ранимой девочкой. Думаю, что она на все реагировала очень остро и не была общительной. Всегда выделялась по знаниям от остальных детей, отличалась высоким интеллектом. Предполагаю, что она не смогла перенести какую-то личную боль, так как была ранима, - рассказала в разговоре с «КП-Екатеринбург» преподаватель.

Напомним, что 12 сентября в Екатеринбурге нашли тело студентки из Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Была одиночкой, сложно выходила на разговор»: одногруппники рассказали о студентке, которую нашли мертвой в Екатеринбурге (подробнее)

В уральской глубинке учительницу зарубил топором бывший муж (подробнее)