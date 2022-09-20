Девушка рассказывала о своих переживаниях подруге. Фото: соцсети

В Первоуральске покончила с собой ученица 11 класса Виктория С. (имя изменено – прим.ред.). Как стало известно «КП-Екатеринбург», утром 2 сентября тело 17-летней девушки обнаружили родители. Для проведения комплекса следственных мероприятий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства».

Ранее в телеграмм-канале Ксении Собчак «Осторожно, новости» сообщалось о предсмертной записке девушки. В ней Вика якобы пожаловалась на непростые отношения с отцом.

- Предсмертная записка, возможно, была. Точно я сказать не могу. Она очень часто шутила про смерть или суицид. Говорила мне: «Было бы смешно посмотреть на реакцию родителей, если я оставлю записку и умру». Здесь я наверняка не знаю. У нее действительно были ссоры с отцом. Я всегда старалась ее поддерживать, так как конфликты с родителями стали обыденностью. 3 сентября в городе пошли слухи, что какая-то девочка умерла. Меня сначала смущало, что ее нет на уроках. Но я и подумать не могла, что речь о Вике, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга школьницы.

Школьницу похоронили рядом с дедушкой в соседнем поселке. По словам бывшего однокашника Виктории, в ее окружении тщательно скрывали информацию о смерти.

- Мы познакомились в патриотическом лагере. Удалось сблизиться, пообщаться. Она была достаточно эмоциональной, но умела долго скрывать накопившуюся обиду. Очень жаль, что все закончилось именно так, - добавил собеседник «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

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