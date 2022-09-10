«Папа, я тебя ненавижу»: в Первоуральске 17-летняя девушка покончила с собой, оставив записку

Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске 17-летняя девушка покончила с собой, оставив предсмертную записку. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости».

- Извиняюсь, что пришлось потратить на меня много денег зря. Папа, я тебя ненавижу, - написала подросток.

По данным telegram-канала, тело девушки нашли в квартире. При этом семья считалась благополучной. Отец работает слесарем, а мать парикмахером. Кроме того, у погибшей был 13-летний брат.

В семье происходили ссоры. Отец даже заявил о планах разойтись с супругой и съехать от родных. Однако позже он передумал. В Следственном комитете по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что воздержатся от комментариев.

Ранее, утром 4 августа, в Екатеринбурге произошла жуткая история. Курьер Никита Гусев убил 19-летнюю супругу Светлану Коптеву и покончил с собой. Пятимесячный сын пары остался сиротой. Светлану похоронили в родной Верхней Салде, а Никита упокоился на Сибирском кладбище. Но разговоры о причинах случившегося не утихают.

Редакция «КП-Екатеринбург» поговорила с родственниками погибших. Они рассказали разные версии развития событий.