Девушка приехала учиться на Урал из Ижевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Найденной мертвой в Екатеринбурге девушкой оказалась 19-летняя студентка третьего курса института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Светлана (имя изменено - прим.ред). Тело уроженки Ижевска обнаружили утром 12 сентября у многоэтажки на улице Боровой.

По данным «КП-Екатеринбург», накануне вечером Светлана арендовала квартиру на 13 этаже. А уже через пять часов отправила риелтору сообщение «Здравствуйте, через час выеду. Пишу заранее, боюсь телефон сядет скоро».

По словам одногруппников, девушка вела замкнутый образ жизни. О гибели девушки они узнали случайно, когда встретили родителей Светланы в университете.

- Света действительно была очень замкнутым человеком. Все рефераты и работы, которые мы делали, сдавала лично преподавателю один на один, а не перед аудиторией. Но, при этом всем была отличницей. Честно говоря, она была одиночкой, сложно выходила на разговор или какие-то действия, - рассказал «КП-Екатеринбург» на правах анонимности одногруппник погибшей.

Риелтор, сдавшая квартиру Светлане, заявила, что утром студентки уже не было в квартире.

- Я ее в глаза не видела. Пришла забирать ключи около 08:00. Ее уже не было, я не стала разбираться, где она, - кратко ответила риелтор.

Также известно, что девушка оставила предсмертную записку для родителей. Сообщение было доставлено через «ВКонтакте».

- У меня никогда не получалось сказать лично, поэтому остановилась на таком варианте. Пожалуй, начну с очевидного: это не твоя и не чья-либо вина. Поэтому если хоть на миг твою голову посетит мысль об обратном – гони ее прочь. Иногда это просто происходит, и мне бесконечно жаль, что вынуждаю всех вас через это пройти. Тебе наверняка хотелось бы объяснений, но у меня их, к сожалению, нет. Здесь нет чьей-либо вины, не может идти речи о каких-то «а если бы…». Я ни с кем этим не делилась и старалась делать вид, что все в порядке, - говорится в тексте предсмертной записки (имеется в распоряжении «КП» - прим.ред).

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев. По информации осведомленного источника «КП», основная версия случившегося – суицид.