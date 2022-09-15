Девушка вела замкнутый образ жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге утром 12 сентября нашли мертвой 19-летнюю студентку из Ижевска Светлану Ф. (имя изменено - прим.ред.). Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые девушки, она училась на третьем курсе в УрФУ. Перед смертью Светлана арендовала квартиру в многоэтажке на улице Боровой, а также отправила маме сообщение. Также она написала смс для хозяйки квартиры, в котором пояснила, что скоро съедет.

- Иногда это просто происходит, и мне бесконечно жаль, что вынуждаю всех вас через это пройти. Тебе наверняка хотелось бы объяснений, но у меня их, к сожалению, нет. Здесь нет чьей-либо вины, не может идти речи о каких-то «а если бы…». Я ни с кем этим не делилась и старалась делать вид, что все в порядке, - говорится в первой части письма, которое девушка отправила с телефона.

По словам знакомых, Светлана была очень замкнутым человеком без друзей. В конце предсмертной записки девушка указала на свою знакомую, у которой оставила одежду и ноутбук.

- Она не общительная, отличница. Перешла на третий курс. У нее был один долг, а все остальное закрыла на «хорошо» и «отлично». Любила Marvel. Молодого человека у нее не было, друзей тоже, - рассказали «КП-Екатеринбург» в окружении девушки.

В окружении студентки не исключают, что Светлана могла попасть под дурное влияние, как это было ранее с подростками, которые играли в «Синий кит».

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