Топовый фотограф России сняла горячую фотосессию по «Гарри Поттеру»

Арт-фотограф вместе с косплеерами Джейн и Коже Веник воплотили желанную фантазию. Фото: Алина Иванова

- Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, - вспоминает слова Пушкина косплеер Джейн, думая об этой паре.

О том, чтобы отличница Гермиона Грейнджер и хулиган Драко Малфой были вместе, мечтали миллионы фанатов вселенной «Гарри Поттера». Их фантазии смогли воплотить арт-фотограф Алина Иванова и косплееры Джейн и Коже Веник. Креативная команда из Екатеринбурга создала фотосет с романтической историей любимых героев и заняла первое место на российском фестивале косплея «АзияБриз».

Фото: Алина Иванова

Фото: Алина Иванова

«ЖЕЛАННАЯ ФАНТАЗИЯ»

Алина Иванова уже больше семи лет занимается арт-фотографией. Она снимает сказочные и фантастические истории, основой для которых зачастую служит косплей (перевоплощение в персонажей фильмов, книг и других произведений с повторением их образов). Снять романтическую историю Гермионы и Драко Алина мечтала уже давно.

- Я всегда любила пару «Драмиона», которой никогда не существовало, но которую придумали фанаты. Поклонники пишут об этих героях истории, рисуют и повторяют образы. Я тоже хотела оживить свои фантазии и воплотить их любовь хотя бы в формате фото, - рассказывает Алина Иванова.

Фото: Алина Иванова

Фотосессия прошла в студии 28 апреля. Образы персонажей команда продумывала заранее и собирала буквально по деталям.

- Грим ребятам сделала моя подруга, визажист и коллега Даша Михайлова. Галстуки, палочки, маховик времени мы заказали в интернете. Кольцо и брошь Драко я сделала сама, а мантии взяли в прокате. В съемке также принимал участие питон. О нем мы договорились через знакомых, - рассказывает фотограф.

В съемке принимал участие настоящий питон, а вот магию на фото Алина добавила при помощи фотошопа. Фото: Алина Иванова

В готовые снимки Алина добавила магии при помощи фотошопа. Фотографии получились очень эффектными, чувственными, а местами откровенными. Алине пришлось долго уговаривать косплееров Джейн (Даша) и Коже Веника (Артем) на такую фотосъемку.

Многие фото получились чувственными и откровенными. Фото: Алина Иванова

Фото: Алина Иванова

- Мы познакомились с Артемом, когда я делала фотосессию по фильму «Оно», в которой он играл образ клоуна Пеннивайза. Тогда я увидела в нем нового персонажа, которого он мог бы сыграть - Драко Малфоя. У Артема от природы темные волосы, но я стараюсь не использовать в косплеях парики и фактически заставила его обесцветить и перекрасить волосы! После долгих уговоров и убеждений он все-таки согласился. С Джейн мы работаем уже много лет, но ее тоже пришлось уговаривать, ведь она не привыкла сниматься в таких откровенных фотосессиях, - рассказывает Алина.

Для участие в фестивале были выбраны пять фото из серии. Фото: косплеер Джейн

«МУРАШКИ ПО КОЖЕ»

Всероссийский конкурс косплея «АзияБриз», который ежегодно проходит в Екатеринбурге, состоялся 6 августа. Заявку на участие в нем с фотосетом «Драмиона» подавала косплеер Джейн. Даша уже много лет участвует в «АзияБриз».

- Я отправляла две оригинальных заявки: «Игру в кальмара» и «Драмиону». Обе прошли отбор, но, по мнению жюри, именно Драмиона была признана лучшей, - делится Даша. - Очень радостно было занять первое место в конкурсе фотокосплея. Это моя любимая номинация! Раньше мои образы уже побеждали там, но с другими героинями и фотографами. Год от года конкуренция в фотокосплее на «АзииБриз» все выше, поскольку заявляются участники со всей страны, много иногородних и сильных работ. От этого еще приятнее, что мы завоевали сердца жюри!

Фото: Алина Иванова

Фото: Алина Иванова

Для участия в «АзияБриз» Джейн отобрала пять фото. Поскольку фестиваль маркирован возрастным цензом 12+, многие из снимков показаны не были. Романтическая серия по «Гарри Поттеру» победила в номинации «Фотокосплей: ориджинал. Выбор жюри».

Алина Иванова, Джейн и Коже Веник заняли первое место в номинации «Фотокосплей: ориджинал. Выбор жюри». Фото: косплеер Джейн

- Честно говоря, я ожидала победы, но не верила в нее, - делится арт-фотограф Алина Иванова - И что я вижу в конце фестиваля: Даша присылает мне фото заветной грамоты и медали, кричащей о Первом и единственном месте в номинации! Безумно радостно осознавать, что судьи, которые за весь свой опыт увидели столько крутых фотокосплеев, знают с чем сравнивать, имеют свое понятие о качественном и годном косплее, оценили нас и дали нам самую высшую награду! Просто мурашки по коже, потому что эта съемка творческая, идущая из души, сделанная с любовью к фильму.

Команда долго готовила образы. Фото: Алина Иванова

*О фотографе

Кроме косплейных и сказочных фото Алина Иванова также делает портретные, семейные и свадебные съемки. Она занимает 16-е место в списке 35 лучших фотографов мира по версии Международного фото конкурса 35 Awards2020 в номинации «Постановочная фотография», а также входит в ТОП 35 фотографов Екатеринбурга и в ТОП 200 фотографов России. За семь лет своей работы Алина публиковалась в местных и зарубежных журналах и СМИ.

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