На тематическую фотосессию потребовалось немало сил и денег. Фотограф: Алина Иванова

Екатеринбургский арт-фотограф Алина Иванова сняла романтический фотосет по нашумевшему сериалу «Игра в кальмара». Такую задумку девушка воплотила ко Дню святого Валентина.

Любовная история, которую рассказывают кадры фотосета - это альтернативная история Алины. Фотограф: Алина Иванова

Алина Иванова уже семь лет профессионально занимается фотографией. Одно из самых любимых ее направлений – это сказочные и косплейные фотосеты.Так девушка создала уже 14 тематических фотосессий, вдохновляясь фильмами, сериалами или компьютерными играми.

Фото: Екатерина Сигат

Фотограф рассказала «КП-Екатеринбург», как ей пришла идея создать такую необычную любовную историю, что было самым сложным в процессе съемки, и сколько ей пришлось потратить на это денег.

Фотограф: Алина Иванова

«НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ "ЖИЛИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО"»

- Я вдохновляюсь людьми! Когда вижу в человеке схожие черты с персонажем фильма, сериала, компьютерной игры - не успокоюсь пока не сделаю фотосессию, - восторженно рассказывает девушка. - Но бывает и такое, когда вдохновение приходит непосредственно от просмотра фильма или сериала. Так случилось и с сериалом «Игра в Кальмара».

Фотограф: Алина Иванова

Алину, как и многих, корейский сериал впечатлил настолько, что она не могла оторвать взгляд от экрана при просмотре каждой серии.

Фотограф: Алина Иванова

- Так как я очень люблю жанр love story и horror, то и за основу съёмки чаще всего беру именно их. Обычно за основу я беру тематику фильма, но историю придумываю альтернативную, свою. Меня привлекают странные, сумасшедшие, плохие персонажи или сюжеты с плохим концом. В них есть какая-то глубина мысли, бренность бытия, возбуждение фантазии, почва для размышлений, взрыв эмоций (не обязательно позитивных). Эти же мысли и эмоции вызывают мои работы у зрителей. Это намного интереснее, чем «жили долго и счастливо», - делится Алина.

Фотограф: Алина Иванова

По словам девушки, косплейные фотосесии – самые сложные и дорогие. Для них нужно не только удачно подобрать костюмы и декорации, продумать место съемки, но и хорошо знать сюжет, характерные черты персонажей, их мимику и жесты, чтобы сделать фотографии максимально атмосферными и похожими на оригинал по стилю.

Фотограф: Алина Иванова

«НА СЪЕМКУ УШЛО БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Образы и декорации Алина всегда продумывает очень детально. У нее даже есть свой прокат платьев и костюмов для мероприятий и фотосессий. Но без трудностей и непредвиденных ситуаций не обходится. Так случилось и с фотосетом по «Игре в кальмара». Алине и ее подруге опытному косплееру Дарье Крапивиной, о которой мы, кстати, рассказывали ранее, фотосессия казалась довольно простой в реализации.

Фотограф: Алина Иванова

- У нас был невероятный творческий порыв с Дашей, которая стала моделью в этой съемке! Она мой идейный вдохновитель. Мы с Дашей поскорее хотели воплотить задуманное. Даша быстро заказала зеленый костюм игрока на «Алиэкспресс», а розовый решили сшить сами. Костюм из Китая долго не приходил, а когда пришел, не подошел по размеру, а ткань, купленная и раскроенная для розового комбинезона оказалась не того цвета. Все шло не по плану, одни препятствия, - рассказывает фотограф.

Фотограф: Алина Иванова

- Но за пару дней до фотосессии я увидела в магазине зеленый костюм прямо как в сериале - купила не задумываясь! А для розового нашла подходящую ткань, и моя мама сама сшила костюм. А также мама вручную расшивала цифры на костюме героини 067, - продолжает рассказ девушка.

Фотограф: Алина Иванова

Также для образа надзирателя Алина купила маску солдата, но она оказалась не правильной формы. Тогда девушка нашла другую, перекрасила фигуру и вручную горячей иглой сделала по всей маске отверстия.

Фотограф: Алина Иванова

- Дальше я заказала ремни для розового костюма, парик для Дашиной героини, мы с Дашей забронировали две фотостудии, я сделала декорации, Даша договорилась, чтобы нам испекли печеньки в виде сахарных сот, а наш герой Артем нашёл оружие, - продолжает Алина. - Тем временем бюджет на создание этого косплея перешёл все границы!, - говорит фотограф.

Фотограф: Алина Иванова

- Мы не ожидали, что на такой простой косплей (спортивный костюм и розовый комбинезон) уйдет больше десяти тысяч рублей. Более того, нам пришлось неожиданно доплачивать за гримерку в первой студии и за обувь в локации с песком. Ну что ж, деваться некуда из этой подводной лодки - отдаю последние деньги, лишь бы фотосессия свершилась!, - радостно рассказывает Алина.

Фотограф: Алина Иванова

*О фотографе

Кроме косплейных и сказочных фото Алина Иванова также делает портретные, семейные и свадебные съемки. Она занимает 16-е место в списке 35 лучших фотографов мира по версии Международного фото конкурса 35 Awards2020 в номинации «Постановочная фотография», а также входит в ТОП 35 фотографов Екатеринбурга и в ТОП 200 фотографов России. За семь лет своей работы Алина публиковалась в местных и зарубежных журналах и СМИ.

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