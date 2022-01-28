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Общество28 января 2022 12:50

Невероятно крутой косплей от внучки Владислава Крапивина: «Образы помогают мне раскрепоститься»

Дарья Крапивина занимается косплеем уже более четырех лет. Она повторяет образы героинь из «Гарри Поттера», «Пиратов Карибского моря», «Звездных войн» и других фильмов
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
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Вы только посмотрите, как она похожа на героев своих образов

Вы только посмотрите, как она похожа на героев своих образов

Дарья Крапивина уже больше 12 лет преподает в отряде «Каравелла», который еще в 1961 году основал ее дедушка известный детский писатель Владислав Крапивин. Она обучает ребят этикету, ставит с ними спектакли, а также учит ходить под парусом. Но помимо этого Даша уже много лет занимается косплеем. Девушка повторяет образы персонажей из фильмов и книг.

Фото: из личного архива Владислава Крапивина

Фото: из личного архива Владислава Крапивина

С образом Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря» Дарья заняла первое место на всероссийском конкурсе косплееров, ее фотографии в образе Скарлетт О'Хары украсили обложки романа «Унесенные ветром» в Италии. А недавно девушка воплотила образ Беллатрисы Лестрейндж – героини из «Гарри Поттера». После этого ее позвали сыграть злодейку в проекте «Магический Экспресс», который стартовал в Екатеринбурге в начале января.

Фото: из личного архива Дарьи Крапивиной

Фото: из личного архива Дарьи Крапивиной

«ХОТЕЛА ПОБОРОТЬ КОМПЛЕКСЫ»

Косплеем Даша профессионально занимается уже 4,5 года, но с самим жанром познакомилась еще в 2008 году.

- Тогда у меня были небольшие пробы образов на фестивалях. Я делала косплей на белого кролика из «Алисы в стране чудес». Но 14 лет назад заниматься профессиональным косплеем было очень тяжело: сложно было найти костюмы и парики, чтобы точно повторить образ - делится Даша.

Даша сама придумывает образы для многих фотосессий. Фото: Наталья Баклукова

Даша сама придумывает образы для многих фотосессий. Фото: Наталья Баклукова

Долгое время Даша занималась стилизованными фотосессиями, не связанными с косплеем.

- Мне хотелось раскрепостить себя. У меня был лишний вес в средней и старшей школе. Фотосессии мотивировали меня похудеть, стать более красивой не только внутренне, но и внешне. У нас в семье всегда делался акцент на красоту души, но в момент взросления я поняла, что хочу стать внешне привлекательной и самой себе нравиться, - рассказывает косплеерка.

Фото: Максим Гримм

Фото: Максим Гримм

Первым профессиональным косплеем Даши был образ Элизабет Суонн из фильма «Пираты Карибского моря». Тогда, в сентябре 2017-ого Дарья приняла участие в проекте екатеринбургского фотографа Александра Осипова.

- Это была массовая съемка, посвященная «Пиратам Карибского моря». Большой командой фотографов и моделей мы поехали в город Сатка.Там построено подобие средневекового города, корабль в натуральную величину, очень необычно для нашего края, - вспоминает внучка Крапивина. - Я нашла похожее платье, не точь-в-точь, но сшитое по всем историческим канонам. У него был корсет, нижняя юбка, специальная нижняя рубашка, панье и другие элементы, которые носили в XVIII веке. Для образа пиратки я подобрала похожий камзол, рубашку и сапоги в одной из костюмерных студий нашего города, а детали добавляла из собственного гардероба. В этом косплее большую роль сыграли схожие черты с чертами актрисы франшизы Кирой Найтли, потому что сами костюмы всё же подбирались по мотивам тех, что были в фильме, а не шились, ведь на подготовку образа была всего неделя. Помню, как в машине по пути в Матку я вовсю дошивала необходимые детали.

В 2017 году девушка создала свой первый профессиональный косплей. Фото: Максим Гримм

В 2017 году девушка создала свой первый профессиональный косплей. Фото: Максим Гримм

Девушка признается, что ей было непросто впервые участвовать в такой масштабной косплейной фотосъемке.

- У нас было очень мало времени, быстро садилось солнце, было очень холодно, вокруг много фотографов и моделей, которых я видела впервые. Мы встретились на площадке, нас загримировали и мы сразу пошли работать, как в настоящем кино. Но, несмотря на трудности, эта поездка в итоге оказалась одной из самых запоминающихся и ярких моих работ. Невероятно здорово работать в команде профессионалов, которые горят одной идеей, - вспоминает Даша.

Даша очень любит работу в команде, где все горят общей идеей и вдохновляют друг друга. Фото: из личного архива

Даша очень любит работу в команде, где все горят общей идеей и вдохновляют друг друга. Фото: из личного архива

СЕКРЕТ УДИВИТЕЛЬНОГО СХОДСТВА

По словам Дарьи, косплей – это хобби, доступное для каждого, независимо от пола и возраста. Но если заниматься косплеем профессионально, на это хобби может уйти немало денег.

- На создание одного образа сейчас я могу потратить от 10 до 30 тысяч рублей, - признается девушка.

По словам Дарьи, косплей дает ей возможность прожить совершенно новые эмоции, примерить на себя новые роли. Фото: Сергей Киселёв

По словам Дарьи, косплей дает ей возможность прожить совершенно новые эмоции, примерить на себя новые роли. Фото: Сергей Киселёв

Дарья Крапивина два раза повторяла образ Рей из «Звездных войн». Она очень любит эту киновселенную и специально купила точную реплику меча Люка Скайуокера.

- Это самая дорогая деталь для косплея в моей коллекции. Это мечта детства! Он делает «вжух», у него загорается клинок. Если покупать с рук, такой меч стоит от 10 до 15 тысяч. А вот в профессиональном интернет-магазине такие стоят около 70 тысяч. Но я брала с рук в Екатеринбурге, - рассказывает Даша.

На создание образов модель тратит от 10 до 30 тысяч рублей. Фото: Александра Ряпасова

На создание образов модель тратит от 10 до 30 тысяч рублей. Фото: Александра Ряпасова

За 4,5 года девушка создала больше 30 самых разных образов по фильмам, книгам, сериалам и даже иллюстрациям.

- Всё рождается из импульса. Когда я смотрю какой-то фильм или читаю книгу, у меня рождается желание воплотить персонажа, попробовать побыть на его месте, понять, почему он поступал так или иначе. Это в своём роде актёрство для тех, кто актёром стать не смог. Вдохновением может послужить даже какая-то мелочь, черта характера или даже жизненная ситуация, - рассказывает косплеерка.

Сейчас для каждого косплея Даша продумывает костюмы до мелочей. Она либо делает их на заказ, либо ищет конкретные элементы костюма в магазинах, что-то шьет и делает сама. А вот в плане грима девушка предпочитает довериться опытным визажистам.

Даша участвует не только в фотосъемках, но и в различных конкурсах и фестивалях. Дефиле в образе Элизабет на фестивале Ф3. Фото: Константин Seventhson

Даша участвует не только в фотосъемках, но и в различных конкурсах и фестивалях. Дефиле в образе Элизабет на фестивале Ф3. Фото: Константин Seventhson

- Каждый должен делать свою работу, которая у него лучше всего получается, тогда будет крутой результат, - объясняет модель. - Иногда, чтобы быть более похожей на персонажа, нужно сделать правильный макияж, сделать акцент на схожие черты лица, а иногда полностью перерисовать их. Я всё же сторонник того, что за основу нужно брать свою внешность и делать акценты уже в ней. Порой мне приходится делать макияж самой и выходит неплохо, в ближайшее время планирую научиться профессиональному гриму. Порой, чтобы повторить образ нужно менять цвет волос или глаз. Здесь в помощь идут парики и линзы.

Фото в образе Скарлетт О'Хары попало на обложку романа «Унесенные ветром» в Италии. Фото: Дарья Комарова

Фото в образе Скарлетт О'Хары попало на обложку романа «Унесенные ветром» в Италии. Фото: Дарья Комарова

На фотографиях Даша получается удивительно похожей на своих героев. Девушка признается, что фотосъемки для нее – это в первую очередь большой актерский труд.

Фото: Александра Ряпасова

Фото: Александра Ряпасова

- Важно не столько повторить костюм и даже не сколько вы в него выложились финансово (ведь можно взять костюм напрокат или собрать "из шкафа"). Для меня важно то, насколько человек эмоционально включён в образ героя, - делится Дарья Крапивина. - Чтобы повторить мимику и жесты, я просто наблюдаю за героем, выделяю самые яркие жесты, взгляды, походку персонажей, и уже их стараюсь повторить.

Фото: Алина Иванова

Фото: Алина Иванова

«СТАЛА УРАЛЬСКОЙ БЕЛЛАТРИСОЙ»

Даша признается, что косплей как хобби не приносит ей никакого дохода, зато даёт массу возможностей для того, чтобы реализовать себя. Она успешно участвует в различных фестивалях и конкурсах. Так, с образом Элизабет Суонн она победила на всероссийском конкурсе косплееров.

А в ноябре 2021 года в сети распространились фотографии Екатеринбургского арт-фотографа Алины Ивановой, на которых Дарья выступила в образе Беллатрисы Лестрейндж – злодейки из серии книг и фильмов о Гарри Поттере. На фотографиях Даше удалось очень точно повторить образ Беллатрисы. И в декабре 2021 года ее заметили и позвали играть злодейку в поезде «Магический Экспресс» – проект, посвященный теме «Гарри Поттера», который стартовал в Екатеринбурге в начале января.

Даша признается, что перевоплощение в Беллатрису для нее до сих пор некий вызов, так как нужно играть настоящую злодейку. Фото: Алина Иванова

Даша признается, что перевоплощение в Беллатрису для нее до сих пор некий вызов, так как нужно играть настоящую злодейку. Фото: Алина Иванова

Сейчас в перспективе у Даши уже семь новых косплеев.

- Это те образы, на которые у меня уже частично готовы костюмы или есть просто картинка в голове. Пара образов из известных сериалов: один позитивный, второй «ну такое себе», - интригует модель. - Но самый заветный для меня – это образ Хозяйки медной горы. Мне очень хочется создать его самой, красиво и необычно расшить костюм, выступить на фестивале.

Фото: Алина Иванова

Фото: Алина Иванова

Косплей – это перевоплощение в героев фильмов, книг, мультфильмов, комиксов, аниме с повторением образа, мимики, жестов героя, а также с изготовлением костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа.*СПРАВКА «КП»

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
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