В Екатеринбурге вырос спрос на медицинские маски

Уральцы стали сами брать маски без официального предупреждения Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за риска очередной волны пандемии, уральцы в конце августа начали заранее готовиться к возможной вспышке коронавируса.

Фармацевты в аптеках Екатеринбурга отмечают, что спрос на медицинские маски действительно вырос. При этом, цены на защитные средства остаются прежними.

В государственной аптеке на улице Свердлова утверждают, что в последние несколько недель спрос на медицинские маски вырос незначительно.

- Маски стали спрашивать чаще, это заметно, однако пока что не так активно и массово, как раньше, например, той же весной. Но интереса к антисептикам не прибавилось, их мало кто покупает, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из фармацевтов в учреждении.

В Екатеринбурге готовятся к новой волне пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, цены на средства защиты остаются такими же. Стоимость одноразовой маски остается неизменной уже несколько месяцев: 6 рублей за одну штуку.

При этом, в крупных сетях аптек, таких как «Живика» и «Апрель» наоборот фиксируют отсутствие спроса как на маски, так и на антисептики. По их словам, интерес понизился относительно к началу весны. Фармацевты в бюджетных аптечных магазинах предполагают, что в сетевых компаниях маски попросту дороже. Например, в одной из точек сетевых аптек одна маска будет стоит 8 рублей за штуку. Однако повышать цены в ближайшее время не планируют ни в сетевых, ни в государственных аптеках.

- У нас не изменились цены на маски, по-прежнему 20 рублей за три штуки. Стали спрашивать в основном люди старшего поколения, - заявили фармацевты в одной из государственных аптек возле станции метро «Динамо».

Кроме того, фармацевты сами замечают, что жители Екатеринбурга постепенно сами решают носить маски в общественных местах и транспорте.

- По моим наблюдениям, чувствуется, что новая волна надвигается, и, скорее всего, окончательно придет в сентябре. Даже если сравнивать с весной, в метро людей с средствами защиты стало больше, носят и в магазинах. В поликлиники люди тоже стали обращаться чаще, болеют больше, стали активнее покупать противовирусные препараты. У нас в аптеке на вход вернули антисептик, - делится с «КП-Екатеринбург» фармацевт в бюджетной аптеке ближе к центру Екатеринбурга.

Официально пока масочный режим не введен Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях свердловский Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионе. По данным ведомства, на прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заболевших. По словам заместителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелики Пономаревой, если масочные режим не будет введен, то ведомство будет вынуждено вводить другие коронавирусные меры, действующее ранее.

На это заявление быстро отреагировали врачи Свердловской области. По словам специалистов, за последние недели выросло количество обращений в службу скорой медицинской помощи. Главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев считает, что масочный режим – вынужденная мера, в которой есть смысл. Ограничительная мера поможет предотвратить критическую загруженность медиков в последнюю волну пандемии.

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