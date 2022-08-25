Эпидемиологи бьют тревогу из-за роста заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области рекомендовал вернуть масочный режим. В регионе растет заболеваемость коронавирусом. По данным ведомства, на прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заболевших.

- Уже седьмую неделю мы наблюдаем рост заболеваемости, причем в большинстве муниципальных образований Свердловской области. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения. На следующей неделе у нас появится дополнительные эпидемиологические риски, связанные с началом учебного года, - рассказала заместитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор рекомендует ввести масочный режим в местах массового пребывания людей - в общественных местах, транспорте, в закрытых помещениях.

Анжелика Пономарева отметила, что если масочные режим не будет введен, то ведомство будет вынуждено вводить другие коронавирусные меры, действующее ранее.