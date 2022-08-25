Власти следят за ситуацией с коронавирусом и обсуждают введение ограничительных мер на оперштабе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области резко выросла заболеваемость коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев заражения. В ведомстве в связи с этим рекомендовали ввести масочный режим, однако региональные власти не спешат вводить ограничительные меры. Заместитель руководителя областного оперативного штаба Павел Креков объяснил почему.

- Нужно учитывать, что особенностью нынешнего подъема является преимущественно легкое протекание болезни. У нас подавляющее большинство заболевших - в амбулаторном звене, то есть лечение люди проходят в домашних условиях. Мы в первую очередь ориентируемся на загрузку стационаров и количество тяжелых больных. А эти показатели на сегодняшний день низки, - рассказал Павел Креков. - Тем не менее мы, безусловно, внимательно следим за ситуацией. Действовать мы будем, конечно, исходя из объективной обстановки, учитывая различные факторы.

Он также отметил, что у региональных властей есть опыт реагирования на различные сценарии развития ситуации, в том числе опыт введения различных ограничительных мер. Сейчас оперштабом прорабатываются различные варианты реагирования на рост заболеваемости. Это и возвращение масочного режима, и введение отдельных мер, связанных с образовательным процессом.

Напомним, что Роспотребнадзор Свердловской области заявил о том, что рост количества заболевших коронавирусом наблюдается уже седьмую неделю. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения. В ведомстве рекомендуют ввести масочный режим в местах массового пребывания и предупреждают, что если этого не будет сделано, то придется вводить другие коронавирусные меры, действующее ранее.