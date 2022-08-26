«Нюша лучше»: фанаты ответили Егору Криду, дерзко подшутившему над Клавой Кокой

Подписчики сравнили Клаву Коку с бывшей возлюбленной Крида певицей Нюшей. Фото: социальные сети артистов

Фанаты поддержали Егора Крида, дерзко ответившего Клаве Коке, после того, как певица похвасталась новой квартирой в центре Москвы и Mercedes-Maybach за 25 миллионов рублей.

Клавдия Высокова поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Исполнительница получила ключи от квартиры с видом на Москву-реку, которую приобрела еще два года назад, и перекрасила свой дорогущий автомобиль в новый цвет.

- Невеста с приданым, получается. Рада, как ребенок, - написала в социальных сетях Клава Кока.

На эту новость тут же отреагировал известный рэпер Егор Крид.

- Альфонсы, летс гоу, - дерзко подшутил певец над подругой.

Фанаты исполнителей не заставили себя долго ждать и ответили Криду на шутливое замечание.

- А вот и жених нашелся. Ревнуешь. Вставай в очередь, пока не увели, - подметили подписчики.

Егор Крид и Клава Кока дружат много лет. Фото: социальные сети

Другие же, наоборот, тут же вспомнили певицу Нюшу, с которой несколько лет встречался известный рэпер.

- Нюша лучше! Нюша и Егор навсегда,- начали они скандировать под постом.

Но большинство фанатов просто поддержали певца, оценив остроумную шутку.

- Гений, - написали подписчики.

Другие коллеги Клавы Коки также поздравили ее с важными переменами в жизни. Певица Айза радостно сообщила, что они теперь соседки.

Отметим, Клава Кока и Егор Крид познакомились в Black Star. Они дружат и поддерживают друг друга уже много лет, нередко появляются вместе на мероприятиях и даже ездят вдвоем на отдых. Так что преданные фанаты упорно верят, что между исполнителями есть что-то большее, чем просто дружба.

Егор Крид и Нюша расстались после двух лет отношений. Фото: социальные сети Нюши

С певицей Нюшей рэпер начал встречаться в 2014 году, но через два года они расстались. Влюбленные постоянно ссорились. Основной причиной были плохие отношения Егора с отцом Нюши известным музыкантом Владимиром Шурочкиным. Точку в отношениях поставила Нюша. По словам музыканта, она призналась, что больше его не любит.

Однако преданные фанаты все еще верят, что Егор Крид и Нюша снова когда-то будут вместе. Тем более, что сами исполнители внезапно подогрели интерес к своей паре, наладив отношения и выпустив в 2020 году совместный трек.

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В ноябре 2018 года у супругов родилась дочка, которую они назвали Симбой, а в декабре 2021 года Нюша родила сына. Мальчика родители назвали Сафроном.

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