Мария Погребняк высмеяла мужа Нюши

По мнению блогера, мужа Нюши невозможно понять Фото: Борис КУДРЯВОВ

Муж Нюши бизнесмен Игорь Сивов нередко публикует в своем блоге мотивационные посты о воспитании детей, финансовой грамотности и о том, как достичь успеха во всех жизненных сферах. Об одном из таких постов высказалась светская львица, блогер и продюсер Мария Погребняк. Она опубликовала видео, в котором Игорь Сивов рассуждает о том, как наши мысли влияют на наше будущее, и высмеяла его.

- Муж Нюши говорит о себе, что он магистр психоанализа. Решила послушать умные рекомендации. На середине потеряла начальный смысл ценной мысли. Магистр это вам не какой-то там психолог. Девочки, можете перевести, что он сказал, не поняла, как мне сейчас думать, чтобы думать в будущем?, - написала в своем telegram-канале Погребняк.

Подписчики также высказали свое мнение о мыслях бизнесмена.

- Он сам-то понял, что сказал? Машенька, не тратьте свое время на инфоцыган, - написали они в комментариях.

Бизнесмен Игорь Сивов и певица Нюша поженились в 2017 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напоминаем, певица Нюша вышла за Игоря Сивова в 2017 году. Торжество прошло на Мальдивах. В ноябре 2018 года у супругов родилась дочка, которую они назвали Симбой, а в декабре 2021 года Нюша родила сына. Мальчика родители назвали Сафроном.

Бизнесмен Игорь Сивов занимает должность главного советника президента Международной федерации студенческого спорта, а также ведет проект, посвященный осознанному воспитанию детей, который он создавал с психологами и педагогами.

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