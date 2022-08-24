Егор Крид дерзко пошутил над Клавой Кокой

Клава Кока и Егор Крид познакомились в Black Star и дружат много лет. Фото: социальные сети Клавы Коки

Егор Крид подшутил над своей коллегой по сцене и подругой Клавой Кокой, похваставшейся дорогой квартирой и машиной за 25 миллионов рублей.

Звезда Black Star поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Певица получила ключи от новой квартиры в центре Москвы и перекрасила свой Mercedes-Maybach. Стоимость этого авто начинается от 25 миллионов рублей.

Певица похвасталась квартирой и машиной. Фото: социальные сети Клавы Коки

- Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок, - написала в социальных сетях Клава Кока.

С важным приобретением исполнительницу тут же поздравили коллеги по сцене исполнители Рита Дакота и Элвин Грей, а также блогеры Андрей Глазунов и Диана Астер.

Купив эту квартиру, Клава Кока оказалась соседкой певицы Айзы и солистки группы Rasa Дарьи Шейко.

- Привет, соседка! Поздравляю тебя, - написала под постом Айза Анохина.

Но самый смелый комментарий Клаве Коке написал Егор Крид.

Егор Крид подшутил над подругой. Фото: социальные сети Клавы Коки

- Альфонсы, летс гоу, - пошутил певец и друг исполнительницы.

Подписчики Клавы оценили шутку Крида.

- А вот и жених нашелся. Вставай в очередь, пока не увели, - ответили они рэперу.

Клава Кока и Егор Крид познакомились в Black Star. Они дружат и поддерживают друг друга уже много лет, нередко появляются вместе на мероприятиях и даже ездят вдвоем на отдых. Так что преданные фанаты упорно верят, что между исполнителями есть что-то большее, чем просто дружба.

Клава Кока получила ключи от квартиры, которую купила еще два года назад. Фото: социальные сети Клавы Коки

Ранее Клава Кока рассказывала, что перед тем как выбрать квартиру она искала ее полгода и посмотрела много объектов. В итоге звезда остановила свой выбор на квартире с окнами в пол и видом на Москву-реку.

А в интервью «КП-Екатеринбург» Люся Чеботина рассказала, как Клава Кока пыталась откупиться от ДПС-ника, предложив сделать с ней фотографию.

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