С Айзой теперь соседки: Клава Кока показала новую квартиру и машину за 25 млн рублей

Певица получила ключи от новой квартиры и покрасила свой Mercedes-Maybach в синий цвет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клава Кока поделилась радостной новостью со своими поклонниками. Певица получила ключи от новой квартиры в центре Москвы, купив которую оказалась соседкой Айзы.

Звезда Black Star также похвасталась новым цветом своего авто. Клава кока купила Mercedes-Maybach, стоимость которого на рынке начинается от 25 миллионов рублей, и перекрасила его в синий цвет.

Фото: социальные сети Клавы Коки

- Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок, - подписала фотографии певица.

Певица Айза тут же поздравила коллегу в комментариях под постом.

- Привет, соседка. Поздравляю тебя, - написала Айза.

Фото: социальные сети Клавы Коки

Ранее певица рассказывала, что перед тем как выбрать квартиру она искала ее полгода и посмотрела много объектов. В итоге звезда остановила свой выбор на квартире с окнами в пол и видом на Москву-ееку.

А в интервью «КП-Екатеринбург» Люся Чеботина рассказала, как Клава Кока пыталась откупиться от ДПС-ника, предложив сделать с ней фотографию.

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