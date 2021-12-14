Поклонники такого точно не ожидали. Фото: instagram Клавы Коки

Популярная уральская певица Клава Кока порадовала подписчиков неожиданным дуэтом с Егором Кридом. Звезда опубликовала в сторис видео, на котором исполняет вместе с репером свой трек, записанный совместно с Моргенштерном.

Уральская певица выступила на новогодней вечеринке Yoola x Егор Крид. Об этом рассказала ее PR-менеджер Полина.

- Клава выступила на вечеринке вместе с Егором Кридом. Но трек «Мне пох» они решили исполнить спеть просто так, без какой-либо договоренности, просто спели и все, - рассказала PR-менеджер певицы.

Фото: instagram Клавы Коки

Напоминаем, что в начале ноября популярная певица провела вместе с Егором Кридом отпуск в Дубае. Вместе они гуляли по улицам города, проводили прямые эфиры для поклонников в сервисе для проведения трансляций Twitch, а также катались по пустыне на багги.

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