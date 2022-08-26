Владимир Соловьев оценил решение суда по Ройзману. Фото: Алексей Булатов/Владимир Веленгурин

Известный телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга по поводу меры пресечения для Евгения Ройзмана. Политику запретили пользоваться интернетом, телефоном и посещать определенные публичные места. Ройзмана обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Сначала Владимир Соловьев прошелся по тем, кто поддерживает Евгения Ройзмана, назвав имена Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Бориса Акунина, которые критикуют действия власти, а теперь заступают за Ройзмана.

Обыски у Евгения Ройзмана прошли 24 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот эти люди для нашей судебной системы сейчас являются уважаемыми? Я что-то не понимаю, что у нас в стране происходит. Притом, что при обыске у этого гражданина много чего нашли. Там весь набор, все что хочешь. Смотришь — и все понимаешь. Плюс визитки бывшего украинского особиста, - рассуждает Владимир Соловьев.

Телеведущий добавил, что не понимает, какой сигнал суд подает обществу, принимая к сведению ходатайства музыкантов, часть из которых покинула страну.

25 августа Ройзмана привезли в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никакой логики в решении суда, по мнению Соловьева, нет. Это решение оскорбляет военнослужащих, которые принимают участие в боях на Украине.

- Очень мягкая мера. Решения суда должны быть прозрачны и понятны. Но когда мы видим за такого же рода обвинения совсем другие решения судов, это удивляет. Если мы на гуманистической стороне правосудия, то давайте для всех. Чтобы не было такого, что одних закрывают под домашний арест или вообще убирают в СИЗО, а других гладят по головке, - рассказывает Владимир Соловьев. - Ребята на фронте смотрят на это все, и они знают, что им Ройзман говорил, что он нес, как он их оскорблял. И они думают: а мы вообще-то воюем, а вы здесь что творите? Вы нам в спину плюете, что ли?

Политик мог отправиться в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что:

Весной Евгения Ройзмана три раза привлекали к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ на общую сумму в 150 тысяч рублей. Но он продолжил критику СВО.

24 августа дома, в фонде и в Музее Невьянской иконы Евгения Ройзмана провели обыски представители Центра противодействия экстремизму. Действовали федеральные и региональные силовики.

Но судья приняла другое решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самого Ройзмана отвезли на допрос в Следственный комитет, а через несколько часов его отправили в изолятор временного содержания. На следующий день, 26 августа, судья отпустила Евгения Ройзмана из зала суда под запрет определенных действий.

И отпустила его прямо в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшие соратники Евгения Ройзмана раскритиковали его действия, а также назвали истинную причину его задержания.

Соловьев такой щедрости от судьи не оценил Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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