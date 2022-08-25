Ройзману запретили пользоваться Интернетом, но разрешили выходить из дома

Ночь со среды на четверг Ройзман провел в ИВС. В суд его доставили под конвоем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, 25 августа, Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Так, ему запретили посещать публичные места и мероприятия, пользоваться телефоном и Интернетом, общаться со свидетелями по делу без разрешения следователям. А вот выходить из дома он может, хотя следствие настаивало на том, чтобы ему запретили покидать квартиру с 00.00 до 23.59.

- Предложенный период времени не отвечает соразмерности, - сказала судья.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа утром в собственной квартире. После этого силовики провели в ней обыски. Также они наведались в фонд Ройзмана, в подземный паркинг и в музей «Невьянская икона». Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС России. Ему грозит до трех лет лишения свободы