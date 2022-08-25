Евгений Ройзман на суде по делу о дискредитации ВС РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга 25 августа выбирают меру пресечения для общественника и политика Евгения Ройзмана по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Сам Ройзман говорит на суде, что готов к любому решению суда и в любом случае не собирается покидать родную страну.

В 2015 году Евгений Ройзман прекратил общение со всеми своими соратниками, с которыми когда-то боролся с наркотиками, работал в структурах власти.

Теперь бывшие вице-президенты фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов и Евгений Маленкин, а также нынешний президент фонда Тимофей Жуков на радио «Комсомольская правда» [92.3] рассказали о том, почему их экс-соратника задержали и как он дискредитировал Вооруженные силы РФ, и осудили Евгения Ройзмана за его позицию.

Свою вину политик не признает Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНДРЕЙ КАБАНОВ: ОН – АГЕНТ СПЕЦСЛУЖБ

- Это должно было случиться кучу времени назад. Это человек поносит мою Родину. Это человек издевается над нашими солдатами, Этот человек делает все, что хочет. Я считаю, что он является агентом спецслужб, и наших, и иностранных. Они никогда не бывают агентами одной спецслужбы. Они работают на всех, как все наши либерал-фашисты, днем топят за ЛГБТ, за все свободы, а вечером идут на Лубянку, на Вайнера, 4, отчитываются, сдают своих товарищей.

Когда касается каких-то жестких высказываний, Женька, мой бывший соратник, на заднице как заездит, засвистит, и вывернется. Вроде и сказал, и не сказал.

Эта статья ему предъявлена, это только начало. Думаю, следом пойдет Дело Кинева, когда убили и расчленили бабушку Леодовскую, за убийство которой Ройзман даже не извинился. Я давал показания в суде, что он был до конца в курсе. Кинев в первых показаниях говорил, что мэр был в курсе. Бабушка была бы жива, если бы эти два негодяя не были бы в Гордуме.

ЕВГЕНИЙ МАЛЕНКИН: СУДЫ ДЛЯ НЕГО - ХАЙП

- Человек просто мечтал о такой развязке. К административной ответственности тебя привлекли, оштрафовали, второй раз предупредили, не заплывай за буйки, ты переходишь красную черту. Каждый раз все эти события сопровождались пиаром, хайпом. Третий раз привлекли к административной ответственности. Сейчас развязка очевидна. Это точно не политическая расправа, это 100%, это не заказное дело. Это следствие тех действий, которые Евгений Вадимович осуществлял.

Кого защищал Ройзман? Тех, кто убивал и убивает наших ребят, тех, кто глумится над нашими православными святынями, тех, кто убивает наших священников. За них впрягается Ройзман. Кого защищал Ройзман? ЛГБТ-активистов.

ТИМОФЕЙ ЖУКОВ: ЗА СЛОВА В ИНТЕРНЕТЕ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ

- Сейчас же ему надо выстраивать публичную позицию и говорить: Доколе мы будем это терпеть, когда свободных людей садят за одно слово в свободном интернете. Мы с вами всегда слышим, что всегда всех ни за что, всегда все имели в виду не то, и. вообще, докажите, что я кого-то в чем-то оскорбил.

Мы с вами все наблюдаем, что твитты Ройзмана (твиттер - ресурс, запрещенный в России решением Верховнонго суда), где он одного посылает, другому обещает разные сексуальные утехи, третьему предлагает разную унизительную ерунду. И постоянный поток хамства и оскорблений в адрес тех людей, которые сейчас выполняют задачи по специальной операции. Из последнего, задело очень сильно, как он отреагировал на теракт в отношении Дарьи Дугиной. Он сказал, что это свои убили.

Андрей Кабанов и Тимофей Жуков рассказали Иннокентию Шеремету о том, почему их пути с Евгением Ройзманом разошлись. Фото: радио "Комсомольская правда"

У таких людей позиция: подыгрывать всему тому, что как-то осквернит, обидит, извратит, что может травмировать и навредить консервативной части общества.

Все говорят, что за слова, но к словам в интернете нужно относиться также, как в реальной жизни.

АНДРЕЙ КАБАНОВ: ОН СДАЕТ СВОИХ

- Этот человек провоцирует, выявляет, ему за это позволяют что-то говорить. Это нормально, это было во все времена. Схема такая: днем они провоцируют дебилов, а вечером идут о них докладывать. А сейчас, видимо, «крыша» протекла».

Идет спецоперация на Украине, которую я поддерживаю, как и нашего президента. Но основная спецоперация должна идти здесь, потому что такие слова – это не дискредитация, а измена Родине. Есть закон, если не нравится: вокзал – чемодан – и валите кто куда хочет. Надо от этой гадины очищаться.

Он не умеет обижаться. Этот человек беспринципный, он может подстраиваться. Когда мы с ним работали в фонде, воевали с наркотой, я готов был за него свою жизнь отдать. Он работал в Госдуме, я - в Гордуме. Горы воротили. Когда его убрали оттуда, он пошел в «Справедливую Россию». Когда там не прошло, он нашел нишу, на которой можно зарабатывать гранты, деньги.

Он съездил на Украину – отчитался, съездил в Англию – отчитался. 49%, что его арестуют, 51% - отпустят.

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