Назвавший избирателей «грязью» 21-летний самовыдвиженец в думу Асбеста снял свою кандидатуру с выборов

Парень выразил сожаление, что эмоции взяли верх во время инцидента. Фото: скрин с видео

В Асбесте 21-летний самовыдвиженец в городскую думу и сын депутата Егор Александрин решил снять свою кандидатуру с выборов после того, как назвал избирателей «грязью». Также молодой человек извинился за свое поведение и выразил сожаление, что эмоции взяли верх во время этого инцидента.

Накануне в интернете появилось видео, на котором слышно, как молодой человек, стоя на улице со своими друзьями, с презрением разговаривает с женщинами. При этом парень называет собеседниц «грязью».

- На основании ситуации, которая сложилась сейчас, в том числе в соцсетях, предлагаю политсовету принять соответствующие организационные решения, касающиеся участия Егора в выборах. Я думаю, что мы это дело остановим сейчас, и пока не нужно Егору участвовать в этой кампании. И его кандидатуру с этого округа, несмотря на то, что он самовыдвиженец, мы вдвоем решили снять, - отметил отец самовыдвиженца Дмитрий Александрин во время политсовета отделения партии. Запись его выступления была опубликована в Telegram-канале «Погоны и галстуки».

На скандальное видео отреагировал и губернатор Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, на инцидент обратил внимание и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он раскритиковал поведение молодого человека и посоветовал ему извиниться.

- Думаю, делать ему в думе нечего. Молодые люди, которые подобным образом с кем-то разговаривают, заслуживают только подзатыльников, - написал глава региона.

Отец Егора Александрина считает, что сына могли спровоцировать на конфликт. Фото: сайт свердловского отделения партии "Единая Россия"

А вот отец Егора Александрина заступился за сына и отметил, что он попал в неоднозначную ситуации, и парня могли спровоцировать, а на выложенном видео показана только часть ссоры.

По словам народного избранника, Юлия Маткаримова, которая спровоцировала Егора, имеет очень неоднозначную репутацию в городе Асбесте.

- Не знаю, как ее еще в тюрьму не посадили. Она держала несколько приютов собак. Эти собаки там умирали. Ее так и называют «убийца собак». Она работает на одну из партий, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Александрин. - Юлия подошла к Егору, давай на шею ему вешаться, давай звать его куда-то поехать, как проститутка. Он так и отреагировал. Они засняли конец разговора. Поэтому так и получилось. Конечно, я не с восторгом к этому отношусь. Сын попал в тяжелую ситуацию. Не нужно было ему в любом случае так говорить.